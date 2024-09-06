В августе объем продаж валюты со стороны экспортеров снизился до 11,9 млрд долларов

В обзоре финансовых рынков, который опубликовал Банк России, говорится о том, что в августе ведущие экспортеры снизили объем продаж валюты на 1% до $11,9 млрд, в то время как в июле это число составило 12 млрд долларов, сообщает «Интерфакс» .

Отношение чистых валютных продаж к валютным доходам от экспорта ведущих экспортеров на июнь 2024 года (эти данные ЦБ предоставляет с лагом) составило 116%, увеличившись на 8 процентных пунктов по сравнению с маем 2024 года. Это повышение связано с продажами валюты, которая была накоплена ранее для осуществления выплат дивидендов.

В августе физические лица в 2,5 раза увеличили объем покупок валюты: 98,1 млрд рублей по сравнению с 39,0 млрд рублей в июле. В условиях ослабления рубля в августе 2023 года население приобрело валюту всего на 3,1 млрд рублей, тогда как в августе 2022 года этот показатель достиг 133,9 млрд рублей. Основная часть валютных операций проводилась через российские банки.

В основном в течение месяца на рынке наличной иностранной валюты наблюдалась стабильность. Однако к концу августа разница между ценой покупки и продажи валюты увеличилась до 4,11 рубля за доллар США и до 4,17 рубля за евро.

Согласно данным Центрального банка, стабилизация валютного рынка в июле сменилась новыми колебаниями в августе. За месяц официальный курс рубля по отношению к доллару США ослаб на 5,6%, а биржевой курс рубля к юаню упал на 1,8%. На российском рынке ослабление юаня относительно доллара происходило на фоне изменений в валютной торговле — некоторые участники активизировались в совершении сделок на внебиржевом рынке.

Кроме того, наблюдалась перестройка каналов расчетов из-за введенных санкций, объяснил регулятор.