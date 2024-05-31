В августе бизнес Подмосковья пригласили на выставку детских товаров в Казахстане

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковные компании принять участие в международной выставке «Детство» и «Детская мода» в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие пройдет с 15 по 17 августа. Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Также Фондом поддержки ВЭД МО будет организован коллективный стенд региона, где компании смогут представить свою продукцию.

В рамках выставки «Детская мода» предприниматели смогут представить свою продукцию в категории «Детская одежда, белье», «Детская обувь», «Детские аксессуары и украшения», Fashion & design, «Одежда для беременных женщин».

На выставке «Детство» будут представлены следующие категории: «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив», «Специализированные детские издания», «Детская мебель», «Постельные принадлежности», «Товары для новорожденных», «Товары для будущих мам».

Подать заявку на участие в выставке можно до 15 июля на сайте. Получить консультацию по вопросам, касающимся этого мероприятия, также можно у специалиста Фонда поддержки ВЭД МО Алексея Соломатина по телефону: 8(495)150-39-41 (доб. 05) и электронной почте: sam@exportmo.ru.

Помимо участия в международных выставках, Фонд поддержки ВЭД МО предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.