В «Ашане» не подтвердили слухи об уходе компании из России

РЕН ТВ: в «Ашане» не подтвердили слухи об уходе компании из РФ

В пресс-службе гипермаркетов «Ашан» не подтвердили информацию о том, что компания покинет РФ. Там отметили, что «не комментируют слухи», сообщает РЕН ТВ .

В пресс-службе компании добавили, что «Ашан» и дальше работает в РФ ради комфорта жителей страны.

Издание Lenta сообщило со ссылкой на материал газеты La Lettre о том, что французская сеть гипермаркетов вскоре продаст бизнес в РФ и покинет рынок страны. Имя покупателя не сообщали.