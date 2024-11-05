сегодня в 16:58

В агрохолдинге Коломны надои молока увеличились на 5% в 2024 году

Специалисты озерского агрохолдинга «ОСП агро» в округе Коломна подсчитали, сколько молока надоили за 9 месяцев этого года. Так, производство продукта выросло на 5% и превысило 36 тыс. тонн. В среднем компания получает 134 тонны молока в сутки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С января по октябрь сельскохозяйственные организации агрохолдинга надоили в среднем 8 099 кг молока от каждой коровы. Это на 210 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в пресс-службе «ОСП агро».

Также среди причин положительной динамики эксперты называют рост поголовья и продуктивности молочного стада.

«Это улучшение генетического потенциала коров, создание прочной и сбалансированной кормовой базы, современное оснащение ферм с точки зрения комфорта и здоровья коров, высокая квалификация специалистов агрохолдинга, а также государственная поддержка молочной отрасли», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В состав агрохолдинга города Озеры входят «Агрофирма Сосновка» и предприятие «Емельяновка».

Общее поголовье крупного рогатого скота голштинской породы в хозяйствах превышает 12 тыс. голов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.