В 2024 году цены на любимые россиянами виды пицц выросли на 3-18%

Стоимость пицц в России в 2025 году увеличилась на 3-18%

В 2024 году цены на любимые виды пиццы в России увеличились на 3–18%, сообщает «Газета.ru» исследование сервиса Quick Resto.

Средние стоимости популярных пицц выглядят следующим образом: «Маргарита» подорожала на 11% (до 517 рублей), «Пепперони» также на 11% (до 664 рублей), «Гавайская» на 17% (до 595 рублей), «Мясная» на 18% (до 667 рублей), а «Четыре сыра» на 3% (до 680 рублей).

Главной причиной роста цен стали увеличившиеся закупочные расценки на основные ингредиенты, за исключением орегано, который подешевел на 16%. Другие товары, такие как курица и оливковое масло, значительно подорожали, что повлияло на окончательную цену.

«Не будем забывать и про другие факторы, влияющие на отпускную стоимость блюда. Например, удорожание электроэнергии, логистики, рост арендных ставок, и, конечно, пресловутого „labor cost“, — отметил коммерческий директор Quick Resto Михаил Медведев.

Кроме того, наблюдается изменение в предпочтениях потребителей: маленькие пиццы теряют популярность, тогда как спрос на средние, большие и супербольшие виды растет. Продажа «Пепперони», например, изменилась: доля малых пицц упала с 19% до 8%, а средних увеличилась с 47% до 51%.

При этом пицца «Четыре сыра» оказалась наименее успешной, потеряв 47% в продажах, что связывается с низким качеством сыра. Также наблюдается снижение интереса к «Мясной», «Маргарите» и «Пепперони». В отличие от них, «Гавайская» пицца показала небольшой рост популярности на 3%.