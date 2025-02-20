В 2024 году свой бизнес в Московской области зарегистрировали на 19% больше предпринимателей, чем годом ранее

Российские предприниматели в 2024 году открыли в Московской области более двух тысяч новых ИП и ООО, используя сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» от дочерней компании Сбера «Деловая среда».

«Мы видим, как активно развивается предпринимательская инициатива в регионах, особенно среди молодых представителей бизнеса. Так, к концу 2024 года на территории работы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — было зарегистрировано более 25 тысяч бизнесов, 38% из которых открыли молодые люди до 35 лет. Это яркий пример того, как молодежь активно включается в экономику, создавая новые рабочие места и развивая инновационные проекты. Мы поддерживаем эти инициативы на всех этапах их пути и рады быть надежным партнером и помощником регионального бизнеса, предоставляя ему не только финансовую поддержку, но и нашу экспертизу, технологии и решения, которые помогают бизнесу расти и развиваться», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Мужчины открывали бизнес чаще женщин — 64% и 36% соответственно. Больше всего новых предприятий в Московской области зарегистрировали в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, пассажирские и грузоперевозки, операции с недвижимостью, строительство и общепит. Характерно, что по данным на конец 2024 года 72% бизнесов в регионе запустили предприниматели до 45 лет, в том числе 37% — от 18 до 35 лет.

«В 2024 году свой бизнес зарегистрировали на треть больше молодых россиян, чем в 2023-м. Чаще всего в качестве сферы деятельности они выбирали интернет-торговлю. Самым „молодым“ регионом по итогам 2024 года оказалась Республика Ингушетия: каждый четвертый бизнес (24%) здесь открыл предприниматель до 25 лет», — подчеркнул директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

В целом среди российских предпринимателей наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.

В Москве из 10 самых популярных направлений бизнеса за прошедший год наибольший прирост по регистрациям показали операции с недвижимым имуществом (+28%), в Санкт-Петербурге — сухопутный и трубопроводный транспорт (+56%). В Алтайском и Приморском краях, Воронежской области и Дагестане лучшая динамика отмечена в строительстве (+68%, 51%, 38% и 31% соответственно).