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В 2024 г инвестиции в основной капитал Подмосковья должны составить 1,7 трлн руб

По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал Подмосковья должны составить 1,7 трлн рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета.

По словам Зиновьевой, эта сумма составляет почти четверть валового регионального продукта.

Также планируется к 2030 году объем удвоить.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. За 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.