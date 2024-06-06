В 2023 году в Москве было построено свыше 415 тысяч квадратных метров промышленных площадей, это больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. В 2023 показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 годы — около 396 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства промышленной инфраструктуры города говорят о том, что Москва делает фокус именно на индустриализации. Владислав Овчинский Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы

«Промышленность столицы сегодня — не пыльные и грязные помещения, коптящие трубы, это высокотехнологичные производства, которые конкурируют с крупнейшими промышленными мегаполисами», — отметил Владислав Овчинский в рамках Public Talk «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов» на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

Сейчас в Москве работает более 4,2 тысячи заводов и фабрик, треть из которых относится к высокотехнологичным. В индустриальном секторе столицы занято порядка 725 тысяч специалистов.

Одним из инструментов поддержки индустриального строительства является программа стимулирования создания мест приложения труда. В обмен на льготу от города инвесторы возведут в столице свыше 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Это даст городу более 16 тысяч дополнительных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций превысит 160 миллиардов рублей. В 2023 году по программе стимулирования создания мест приложения труда были введены в эксплуатацию три технопарка, а объем согласованного промышленного строительства вырос почти в 3 раза.

Кроме того, в столице реализуются масштабные инвестиционные проекты. По условиям соглашения город на упрощенных условиях, без проведения торгов передает инвестору земельный участок на территории столицы под размещение производства.