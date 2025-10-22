Узбекистан вошел в топ экспортных рынков Подмосковья

«Узбекистан является давним партнером Московской области, в том числе это касается и экспортной работы. На сегодняшний день Узбекистан находится на четвертом месте среди стран СНГ и на десятом месте по общем объему внешнего товарооборота», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что подмосковные предприятия активно экспортируют различную продукцию в Узбекистан — по объему экспорта Узбекистан находится на седьмом месте. Так, «Загорский трубный завод» из Сергиево-Посадского г. о. в 2025 году поставил в Узбекистан 10 тысяч тонн трубной продукции, в т. ч. для нужд капитального строительства магистральных газопроводов и аварийного запаса АО «Узтрансгаз». Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» поставляет Узбекистан товары, необходимые для лечебно-медицинских учреждений: упаковочные материалы для стерилизации, средства для обработки инструментов для бьюти индустрии, средства для очистки и дезинфекции. А «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») занималась проектированием системы электрообогрева и поставкой комплектующих для установки по производству водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе.

Помимо экспорта, компании Московской области реализуют в Узбекистане различные инвестиционные проекты. Так, АО «Щелково Агрохим» построило завод в Самаркандской области, где производит химические средства защиты растений. Цель проекта — обеспечение 100% потребности рынка Центральной Азии.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.