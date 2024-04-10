Установки на Нижегородском НПЗ запустят во II квартале

Во втором квартале 2024 года «Лукойл» планирует запустить установки на Нижегородском НПЗ. Волгоградский НПЗ работает в штатном режиме после атаки в феврале, сообщает ТАСС .

Запуск установок АВТ-6 и каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ планируется во втором квартале этого года, после весенней ремонтной кампании. Источник в «Лукойле» также сообщил, что установка ЭЛОУ АВТ-5 на Волгоградском НПЗ была восстановлена после инцидента 4 февраля в кратчайшие сроки — 21 февраля объект вновь запущен и работает на полной мощности.

Работа одной установки на Нижегородском НПЗ была приостановлена в январе из-за технологического инцидента. Согласно данным Ростехнадзора, причиной остановки установки каталитического крекинга стала неисправность компрессора. В феврале на Волгоградском НПЗ произошел пожар из-за падения сбитого беспилотника.

В конце марта вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании увеличили производство бензина после серии ЧП на нефтеперерабатывающих заводах России, что удалось достичь за счет роста производства топлива на других НПЗ.