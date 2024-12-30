Урожай риса в РФ в 2024 году составил рекордные 1,2 млн тонн

Российские аграрии в 2024 году собрали рекордный урожай риса, который превысил показатели прошлого года на 17%, достигнув отметки 1,2 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ .

В общей сложности площади посева риса в России занимают 207 тыс. га. Около двух третьих производства данного продукта находится в Краснодарском крае.

Рис также успешно выращивают в Дагестане, Чечне, Ростовской области и Приморском крае. По итогу года аграрии установили новый рекорд в 1,2 млн тонн урожая. Год назад этот показатель был значительно меньше.

Перед аграриями стоит цель: к 2030 году нарастить производство культуры до 2 млн тонн в год. Если это получится осуществить, то рисом будет обеспечен не только внутренний рынок, но и получится создать хороший потенциал для экспорта.