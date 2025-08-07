Урожай ягод в Подмосковье превысил 1 тыс тонн

В муниципальном округе Луховицы состоялся «День ягодного поля». Форум, организованный при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, объединил производителей плодово-ягодных культур юго-востока Подмосковья и других регионов страны, представителей научных организаций и отраслевых ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В этом году аграрии собрали более 1 тыс. т ягод, 921 т из которых пришлась на землянику садовую (клубнику). Отрасль активно развивается — в регионе плодово-ягодные культуры выращивают более 20 сельхозорганизаций.

Например, местом проведения форума стала территория крестьянского (фермерского) хозяйства «Снова молодой» — здесь производят клубнику, урожай которой в этом году на ферме составил около 10 тонн, малину, а также овощные культуры и цветы. Участники обсудили развитие ягодоводства, обменялись опытом и оценили текущие итоги этого сезона.

В Подмосковье выращивают клубнику, малину, голубику, черную и красную смородину, вишню, крыжовник. Среди крупнейших производителей региона: ООО «Русская ягода» в Луховицах, ООО «Раздолье» в Одинцовском городском округе, ООО «Коломенская ягода», Плодопитомник «Ягода-малина» в Шаховской, К (Ф)Х «Свободный труд» в Дмитрове и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.