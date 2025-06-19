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Уровень безработицы в Волоколамском округе снизился на 44%

В первом квартале 2025 года уровень безработицы в Волоколамском округе составил 0,16%. Это на 44% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Рабочие места дополнительно создают на имеющихся предприятиях и открывают на новых производствах.

За 5 месяцев 2025 года у нас появилось более 280 новых рабочих мест. Из них 60 создано крупными, средними предприятиями и более 220 — малыми и микропредприятиями.

Повышению уровня занятости содействуют ярмарки вакансий. В марте такую ярмарку посетили свыше 200 человек. 20 работодателей предложили им более 350 вакансий. «Такие мероприятия позволяют жителям получить доступ к актуальной информации о рынке труда, расширить свои возможности и сделать осознанный выбор», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

В Волоколамском округе продолжают проводить активную экономическую политику, направленную на дальнейшее повышение уровня занятости населения. В настоящий момент в округе открыта 921 вакансия. Особенно востребованы швеи, медсестры, сварщики, операторы станков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.