Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели

Треть предпринимателей периодически проходит бизнес-курсы, при этом подавляющее большинство предпочитает онлайн или смешанный формат. При выборе обучения учитывают его стоимость, доступность, отзывы и опыт преподавателей, говорится в исследовании «ЮKassa» и «Нетологии», которое имеется в распоряжении РИАМО.

Рынок бизнес-образования растет

По данным «ЮKassa», в январе–августе 2024 года число подключенных к сервису компаний, предоставляющих услуги корпоративного и бизнес-обучения, выросло более чем вдвое по сравнению с январем-августом 2023 года. Их общий оборот увеличился на 42%, количество оплат — в два раза, а покупателей стало на 54% больше. Средний чек снизился на 33% и составил 4 568 рублей — это может быть обусловлено тем, что покупатели выбирают больше курсов по низким ценам или оплачивают обучение частями.

«В категории образовательных курсов мы наблюдаем рост альтернативных методов оплаты, что согласуется с общей тенденцией на рынке. Так, число платежей банковскими картами увеличилось за отчетный период на 51%, а оборот — на 14%. В то же время число оплат методом SberPay выросло более чем в 3,6 раза, а оборот платежей — на 74%. Общий оборот инвойсинга в сервисе увеличился вдвое, а количество оплат — в 3,7 раза», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

По данным опроса предпринимателей, подавляющее большинство (78%) считает, что регулярное бизнес-обучение необходимо. При этом только 19% опрошенных проходят бизнес-курсы регулярно, а 32% делают это время от времени. Еще 27% планируют пройти обучение, а 22% не интересуются бизнес-образованием.

Основная мотивация обучения — повышение квалификации (28% ответов), изучение тенденций в отрасли (20%), расширение бизнеса (19%) и личный интерес (19%), а также налаживание новых связей (15%).

Фактор выбора

Из тех, кто проходит или планирует обучение, большинство (53%) отдает предпочтение онлайн-курсам, еще 46% выбирают смешанный формат. Всего 2% опрошенных предпочитают заниматься только очно. Групповое обучение выбирают 32% респондентов, индивидуальное — 19%, а 16% предпочитают заниматься самостоятельно. Для 33% опрошенных формат не имеет значения.

Наиболее важным фактором при выборе курсов предприниматели называют их стоимость (16% ответов), опыт и достижения преподавателей (14%), отзывы учеников и обратную связь от учителей (по 13%). Для 11% важны известность школы или платформы, для 10% — возможность получить запись уроков, для 8% — сертификат о пройденном обучении. Еще 7% обращают внимание на сроки обучения, а 6% прислушиваются к советам друзей. Оставшиеся ориентируются на качество контента и общую мотивацию.

Самые популярные курсы

Большинство опрошенных (17%) уже прошли курсы по управлению и организации бизнеса. На втором месте — обучение по финансовой грамотности, лидерству и наставничеству (по 10%), на третьем — курсы по оформлению сайтов (9%). Далее идут IT и управление проектами (по 8%), деловая коммуникация и тайм-менеджмент (по 8%), нейросети и искусственный интеллект (7%), прикладные навыки (5%), дизайн презентаций и ораторское искусство (по 4%), Soft Skills (2%). Еще 4% предпринимателей назвали маркетинг и продажи.