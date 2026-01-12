Уполномоченный помог возобновить строительство торгового центра в Красногорске

Строительство торгового центра с подземной парковкой в Красногорске возобновили весной 2025 года после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Компания, приобревшая на торгах недостроенное здание торгового центра в Красногорске, столкнулась с затяжной процедурой согласования документов для завершения строительства. Причиной стали изменения в проектной документации, несоответствия требованиям безопасности и отсутствие конструктивного взаимодействия с администрацией округа.

После обращения предпринимателей к уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Наталье Чудаковой к решению вопроса был привлечен Центр содействия строительству Московской области. С участием представителей администрации, заявителя и ЦСС прошло заседание рабочей группы Экспертного совета при Уполномоченном. По итогам встречи проект взяли на сопровождение, а заявителю предоставили конкретные рекомендации.

Весной 2025 года в проектную документацию и разрешение на строительство внесли необходимые изменения, что позволило приступить к демонтажу элементов, не предусмотренных новым проектом. К концу года компания получила обновленное разрешение на строительство, соответствующее действующим нормативам. Благодаря содействию Уполномоченного и ЦСС удалось разблокировать проект, решение по которому не принималось более двух лет. Сейчас на месте долгостроя возобновлено строительство, что способствует улучшению городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.