Упаковки сожмутся сильнее: озвучен прогноз по шринкфляции в РФ

Экономист Копейкин: упаковки продуктов в РФ станут еще меньше в 2026 году

Главный экономист Института экономики роста П. А. Столыпина Борис Копейкин рассказал, что в 2026 году российские производители продолжат практику уменьшения размеров упаковок продуктов, это происходило и в 2025 году, сообщает Газета.ru .

По его словам, прогнозируется дальнейшее развитие шринкфляции в стране.

«При сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей. Хотя, справедливости ради, поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах. Влияют на потребительское поведение и установки на ответственное потребление, хотя вклад этого фактора, конечно, менее заметен», — пояснил эксперт.

Согласно анализу компании Ntech, средний вес упаковки продукции в России в 2025 году уже уменьшился на 3%. Упаковочные материалы, такие как пакеты, бутылки, коробки и банки, становятся ощутимо меньше.

Для сравнения: в 2024 году масштабы шринкфляции составляли всего 1%. Аналитики подчеркивают, что это не единичные случаи, а устойчивая тенденция, охватывающая широкий спектр товаров повседневного спроса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.