Украинцы жалуются на высокие цены и низкие зарплаты на Западе

Украинский беженец пожаловался на высокие цены и низкую зарплату в Канаде

Украинский беженец заявил, что из-за высоких цен и низкой зарплаты в Канаде он в скором времени будет вынужден попрошайничать в метро. Об этом сообщает «Царьград» .

Украинец отметил, что всю свою зарплату он вынужден тратить на проживание. По его мнению, единственным способом хоть что-то накопить — сидеть в канадском метро с протянутой рукой.

Мужчина недоумевает, как канадцы живут в таких условиях. На оплату жилья ушел весь его трехнедельный заработок.

«Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?» — задается вопросами украинец.

Ранее стало известно, что украинцы обнаружили лазейку для уклонения от военной службы в рядах ВСУ. Украинские мужчины стали жениться на женщинах-инвалидах, чтобы уйти от мобилизации.