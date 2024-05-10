Украина получила грант от ФРГ на восстановление энергетической инфраструктуры

Компания «Укрэнерго» получила грант от немецких властей на 45 млн евро. Деньги должны быть направлены на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале компании.

Соответствующее грантовое соглашение было подписано с немецким банком развития KfW.

Как поделился председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, указанные средства направят на строительство новой высоковольтной линии, которая повысит стабильность соединения с энергосистемой ЕС. Еще планируется приобрести высоковольтное оборудование и восстановить объекты в центральном регионе страны после атак ВС РФ.

Всего при поддержке KfW с начала российской спецоперации НЭК «Укрэнерго» привлекло свыше 177 млн евро кредитных и грантовых средств, которые предназначались для восстановления и развития электросети.