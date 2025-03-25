Украина назвала точную дату, когда откажется от расчета гривны к рублю

Украина откажется от расчета гривны к рублю с 31 марта

Начиная с 31 марта 2025 года, Национальный банк Украины (НБУ) откажется официально рассчитывать гривны к рублю. Такую же меру планируют принять в отношении и некоторых других валют, в число которых попал и белорусский рубль, пишет ТАСС .

«НБУ с 31 марта откажется от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторым другим валютам», — говорится на сайте украинского регулятора.

Уже через несколько дней на Украине появится новая система валютных расчетов. Вместо существующих двух перечней — ежедневного (33 валюты) и ежемесячного (24 валюты) — НБУ создаст единую корзину для ежедневного определения официального курса.

Новая корзина будет включать только 41 валюту, отобранную по принципу принадлежности к «первой группе классификатора» и странам, формирующим не менее 95% украинского товарооборота. Из нового перечня будут исключены денежные единицы 15 государств, включая Россию, Белоруссию, Армению, Иран, Ирак, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Киргизию, а также Бразилию, Доминиканскую Республику, Ливию, Марокко, Пакистан и Тайвань.

С 25 февраля 2022 года НБУ ввел полный запрет на проведение денежных операций с валютами России и Беларуси. Этому предшествовало более раннее ограничение: еще 21 ноября 2021 года украинским банковским учреждениям было запрещено зачислять российские рубли на депозиты физических лиц.