Украина может объявил дефолт по части долга на 600 млн долларов в мае

Украина в мае может объявить дефолт по части своего долга, речь идет о сумме 600 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Как пишет Financial Times, власти страны не смогли договориться с инвесторами о реструктуризации суммы в 2,6 млрд долларов. Поэтому им предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти 600 млн долларов в следующем месяце.

Также министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит по данному вопросу все доступные варианты.

Как говорила в марте директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, перспективы экономики Украины остаются исключительно неопределенными из-за продолжения конфликта с Россией и тяжелой нагрузки на людей и инфраструктуру страны.