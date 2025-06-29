УК РСХБ перевела россиянам 1,49 млрд рублей из замороженных Западом фондов

В «РСХБ Управление Активами» 17 фондов, среди которых 10 ОПИФов и семь БПИФов, успешно преобразовали в закрытые паевые инвестиционные фонды. По восьми из них вернули деньги россиянам в размере 1,49 млрд рублей, сообщает РБК .

Из-за неправильных реквизитов почти 3 тыс. пайщиков не смогли вернуть деньги в размере 159 млн рублей. Если у россиян есть заблокированные средства в фондах, то им рекомендуют связаться с управляющей компанией и свериться с данными для получения активов.

Весной 2022 года деньги жителей РФ, находящиеся в Национальном расчетном депозитарии, оказались заморожены в депозитариях Европы Clearstream и Euroclear в рамках первой волны блокировок. Вторая произошла в ноябре 2023 года, когда Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против СПБ Биржи.

Таким образом в паевых инвестиционных фондах в общей сумме были заморожены деньги 2,7 млн пайщиков в размере 379 млрд рублей.