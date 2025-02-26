Угледобывающие компании Кузбасса столкнулись с крупными проблемами из-за санкций

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что угольные компании региона терпят убытки из-за западных санкций и высокой ключевой ставки, в связи с чем бюджет Кузбасса недополучил более 58 млрд рублей в 2024 году, сообщает Сiбдепо .

По словам губернатора, в минувшем году из-за проблем с экспортом добыча угля в Кузбассе сократилась до 198,4 млн тонн, экспорт — до 102 млн тонн.

«Бюджет, естественно, завязанный на прибыли угольщиков, недополучил более 58 млрд рублей. Это значит, что мы не смогли в 2024 году профинансировать часть важных проектов», — рассказал Середюк на заседании регионального правительства в среду.

По его словам, 8 угледобывающих предприятий приостановили работу, там трудятся почти 600 человек. Долг по зарплате перед сотрудниками этих компаний составляет 220 млн рублей.