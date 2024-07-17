УФАС по Подмосковью оштрафовало представителя АО «Рост» из-за незаконной рекламы

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо АО «Рост» к административной ответственности, так как признало его виновным в совершении административного правонарушения в связи с незаконной рекламой, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного на основании обращения физического лица в связи с распространением рекламы без предварительного согласия абонента на ее получение.

В соответствии с предписанием АО «Рост» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок должностному лицу АО «Рост» назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.