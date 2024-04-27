УФАС по Подмосковью оштрафовало АО «Банк Русский стандарт» за нарушение

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении АО «Банк Русский стандарт» на сумму 110 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы от банка.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении АО «Банк Русский стандарт» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона.

Указанное решение послужило основанием для привлечения АО «Банк Русский стандарт» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.