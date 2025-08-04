Ударно работать: эксперт рассказал, как не потерять 13-ю зарплату

Эксперт Быханов: компании могут сокращать 13-е зарплаты в 2025 году

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов заявил, что в 2025 году вероятны антикризисные стратегии в ряде компаний, а работникам могут отменить премии.

«Одним из способов обеспечить себе положительную оценку является работа „ударными“ методами, похожими на легендарных советских стахановцев прошлого века. Подобная самоотдача позволит показать руководству, насколько важны каждый сотрудник и его вклад в общий успех предприятия», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас многие сотрудники окажутся перед выбором: либо бороться и прилагать максимум усилий для сохранения дохода, либо смириться перед лицом неизбежного.

Для многих годовая премия — это дополнительный серьезный стимул, и успеть обеспечить себе привычный уровень жизни до конца года время еще есть, заключил Быханов.