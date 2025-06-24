Обострение конфликта на Ближнем Востоке и вступление США в войну не убили потенциал роста биткоина. Уже в третьем квартале 2025 года инвесторы смогут увидеть новый максимум валюты, заявил РИАМО ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

Эксперт утверждает, что снижение биткоина на 6% на фоне приказа Белого дома об обстреле Ирана напугало инвесторов. Сейчас трейдеры склонны к осторожным действиям. Восстановление биткоина до 102 000 долларов не стало поводом для возобновления оптимистичных настроений. При этом индекс страха и жадности BTC все же вернулся в нейтральное положение. В момент обвала криптовалюты ниже 100 000 долларов метрика находилась в зоне страха. Сдержанный аппетит инвесторов к риску снижает темпы восстановления, объясняет Ли.

Аналитик обратил внимание на то, что слабые темпы восстановления — не единственная проблема биткоина. По его наблюдениям, монета также находится под макроэкономическим давлением.

«Несмотря на все сложности, биткоин доказал свою эффективность как защитный актив. На это указывают продолжающиеся притоки в ETF на базе криптовалюты. Интерес крупных инвесторов к инструменту говорит о том, что они рассматривают BTC как хедж против инфляции», — считает Ли.

Он говорит, что несмотря на все проблемы в третьем квартале 2025 года, биткоин будет торговаться в диапазоне 110 000–115 000 долларов. К концу года возможен рост до 130 000–160 000 долларов.

Ethereum, тем временем, может целиться на 2 600–2 800 долларов. В конце года вторая по капитализации криптовалюта способна дойти до 4 500–5 500 долларов, добавляет эксперт.