Фото - © Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф

«Молодежь без опыта разные ищет варианты. Это может быть и ресторанная, и отельная сферы, которые в России сейчас развиваются. Но молодежь с высшим образованием стала искать более стабильную работу, потому что работодатель уже не готов брать сотрудников на удаленный формат», — сказала Долякова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, ситуация возвращается к доковидной. В региональных вузах дорабатываются программы обучения студентов, администрация предлагает интересные практики и различные варианты для молодежи остаться на родине.

Одновременно активно развивается туристический кластер — например, на Байкале и Алтае, на Дальнем Востоке и в Великом Новгороде.