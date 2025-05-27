Удаленка — все: эксперт рассказала о новых трендах на рынке труда
Фото - © Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф
Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова заявила, что в России начали меняться условия на рынке труда: сотрудникам перестали предлагать удаленную работу.
«Молодежь без опыта разные ищет варианты. Это может быть и ресторанная, и отельная сферы, которые в России сейчас развиваются. Но молодежь с высшим образованием стала искать более стабильную работу, потому что работодатель уже не готов брать сотрудников на удаленный формат», — сказала Долякова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, ситуация возвращается к доковидной. В региональных вузах дорабатываются программы обучения студентов, администрация предлагает интересные практики и различные варианты для молодежи остаться на родине.
Одновременно активно развивается туристический кластер — например, на Байкале и Алтае, на Дальнем Востоке и в Великом Новгороде.