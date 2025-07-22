Ученые и уникальные специалисты ОПК Подмосковья смогут получить льготную ипотеку

Фото - © Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф

сегодня в 14:10

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение бюджетной ипотеки для ученых и уникальных специалистов научных организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Бюджетная ипотека» — это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным доступным жильем. Участники этой программы смогут получить социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилья на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Бюджетная ипотека» входит в подпрограмму «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». Такая мера поддержки реализуется в Подмосковье второй год подряд и позволяет расширить список получателей имущественной поддержки региона среди востребованных ученых и специалистов.

Подробнее об условиях участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте Мининвеста Московской области. Подать заявку на конкурсный отбор на региональном портале госуслуг Подмосковья: https://uslugi.mosreg.ru/services/22732

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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