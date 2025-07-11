Ученые и инноваторы Подмосковья смогут получить грант в размере 10 млн

С 14 июля в Московской области стартует прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Финансовая поддержка будет предоставляться на реализацию особо значимых для региона проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В регионе действует поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов, которые имеют особое значение для региона. Для помощи в их реализации на конкурсной основе предоставляется грант, размер которого составляет 10 млн рублей. Подать заявку на его получение можно до 17 августа включительно», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди условий получения грантовой поддержки — регистрация организации на территории Московской области, минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем — 20% от суммы гранта.

Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить на сайте Мининвеста Подмосковья. Подать заявку можно через электронные платформы документооборота. Дополнительные консультации доступны по телефону: 8 (495) 136-99-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.