Участок в Мытищах сдали в аренду за 6 млн рублей в год

В городском округе Мытищи в начале апреля 2026 года участок под ИЖС сдали в аренду по итоговой ставке 6,04 млн рублей в год. Цена выросла в шесть раз в ходе аукциона с участием пяти претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 30 марта по 6 апреля 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провел более 100 земельно-имущественных аукционов. Самая высокая финальная цена недели зафиксирована на торгах по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Мытищах.

Площадь участка составляет почти 13 соток. Он расположен рядом с центром города, транспортными развязками, железнодорожными станциями и метро. Стартовая цена годовой аренды составляла 1 млн рублей, однако в ходе торгов выросла до 6 040 000 рублей в год.

В настоящее время в округе на торгах представлены два участка под строительство частного дома. С начала 2026 года по итогам аукционов в Мытищах в аренду передали четыре земельных участка, еще один — в собственность. Найти доступные лоты можно на региональном портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.