Участники СВО посетили пивзавод в Клину Подмосковья

сегодня в 17:25

Экскурсия на предприятие АО «Напитки вместе» прошла 28 февраля в Клину для участников специальной военной операции и их семей в рамках программы «Промышленный туризм». Гости познакомились с производством и условиями работы на заводе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Пивоваренный завод АО «Напитки вместе» специализируется на производстве пива. В ходе экскурсии участникам показали полный технологический цикл изготовления напитка — от подготовки сырья до розлива готовой продукции.

Гости также узнали о действующих вакансиях и условиях труда на предприятии. Участники отметили, что получили возможность увидеть производственный процесс изнутри и лучше понять, как создается востребованный продукт.

Инициативу проводить экскурсии на подмосковных предприятиях для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее выдвинуло правительство Московской области. Компании региона поддержали предложение и выразили готовность принимать гостей на своих производственных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.