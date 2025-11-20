Участники СВО посетили обойную фабрику «Палитра» в Балашихе

Экскурсия по обойной фабрике «Палитра» прошла для военнослужащих, участников СВО и членов их семей. Мероприятие организовано в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Гостям экскурсии рассказали о работе на предприятии, условиях труда, обучении сотрудников, возможности дальнейшего трудоустройства.

«В нашей команде работают квалифицированные сотрудники. Если приходят люди, которые начинают с нуля, мы обучаем. У нас в компании есть своя система наставничества и мотивации, которые позволяют взять на работу новых сотрудникам без опыта, помочь им перенять опыт и освоить новую профессию», — рассказала руководитель кадровой службы Ирина Тарасова.

Также участники смогли увидеть процесс производства обойной продукции и узнать о его особенностях.

Программа «Промышленный туризм» включает в себя организованные экскурсии по предприятиям, в рамках которых их участники знакомятся с производственными процессами, цехами, оборудованием, узнают о возможностях трудоустройства.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.