Участники СВО посетили испытательный центр «Серконс» в Чехове

сегодня в 14:49

На территории округа Чехов состоялась экскурсия по предприятию «Серконс» в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали участники специальной военной операции и их семьи. Гости познакомились с работой испытательного и измерительного оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Серконс» является одним из лучших испытательных центров в России согласно оценке Всероссийской организации качества. Это предприятие специализируется на оказании услуг в области обязательной и добровольной сертификации, экспертизы промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, экологического проектирования, разработке технической документации и внедрении систем менеджмента качества.

Центр оснащен современным оборудованием и средствами измерений от известных мировых производителей, а также уникальными разработками собственного производства.

Кроме того, «Серконс» активно участвует в социальной деятельности округа, обеспечивая рабочими местами местных жителей и поддерживая участников СВО.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.