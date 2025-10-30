Участники СВО посетили хлебозавод в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский округ продолжает поддерживать проект «Промышленный туризм». Участники СВО посетили хлебокомбинат. Гостям провели экскурсию по производству, рассказали и показали все этапы изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, продукцию дали попробовать на вкус. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

По словам директора Сергиево-Посадского хлебокомбината Арарата Царукяна, предприятие постоянно наращивает темпы производства и расширяется, поэтому рабочие руки всегда нужны, готовы принять, в том числе и участников специальной военной операции. После экскурсии некоторые заполнили анкету на трудоустройство.

«Основная цель — чтобы ребята, отдав свой долг Родине, пришли на территорию и поняли, что о них заботятся. Мы заранее показываем те места, где они могут применить свои знания и умения. А если не могут, то мы поможем им обучиться и вернуться на предприятие. Тоже самое касается и членов их семей: даже детей старшего возраста мы приглашаем на такие экскурсии для того, чтобы они уже понимали какую профессию выбрать и куда пойти учиться», — сказал первый заместитель главы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.