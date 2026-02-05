Участники СВО и их семьи посетили предприятие «Импресс Флексиблз» в Домодедове

4 февраля для участников спецоперации и их семей провели экскурсию на предприятии «Импресс Флексиблз» в Домодедове в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсия была организована для бойцов и членов их семей с целью адаптации и содействия трудоустройству после возвращения с фронта. Гостям показали производственные процессы, рассказали о возможностях предприятия и обсудили актуальные вакансии.

Участникам отметили, что их профессиональный и жизненный опыт востребован на современном предприятии. «Импресс Флексиблз» входит в тройку лидеров России по производству гибкой упаковки с глубокой печатью, выпускает рулонную упаковку и готовые пакеты, а также уделяет внимание повышению квалификации сотрудников и модернизации производства.

Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в Подмосковье в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия региона поддержали эту инициативу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.