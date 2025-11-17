Участники спецоперации посетили авиакорпорации «Рубин» в Балашихе

Экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм» прошла на предприятии «Рубин» в Балашихе. Гостями стали участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники экскурсии посетили учебный центр и классы, где осуществляется подготовка новых сотрудников, посмотрели работу производственной площадки и испытательного центра, а также узнали об истории создания и развития предприятия в музее.

«Экскурсии на наше производство проводятся в рамках пятистороннего соглашения. Такие встречи решают сразу две главные задачи: помогают найти новые кадры предприятиям и способствуют адаптации ветеранов специальной военной операции в обычной жизни. У нас уже работают и ветеран боевых действий, и члены семей участников СВО», — сказал генеральный директор предприятия «Рубин» Игорь Ряпин.

Соглашение о взаимодействии по вопросам адаптации и трудоустройства ветеранов СВО и их семей заключено в Балашихе администрацией округа, колледжем «Энергия», ассоциацией ветеранов СВО, территориальным объединением работодателей и Торгово-промышленной палатой в апреле 2025 года. Документ предусматривает переподготовку специалистов, организацию экскурсионных программ на предприятиях и содействие в трудоустройстве.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.