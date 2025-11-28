Участники промтуризма посетили трубный завод в Сергиевом Посаде

В рамках комплексной программы поддержки ветеранов специальной военной операции ассоциация ветеранов СВО, центр поддержки участников СВО и членов их семей, фонд «Защитники Отечества» организовали ознакомительную экскурсию для бойцов на трубный завод, расположенный в г. Пересвет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В ходе встречи представители провели переговоры с руководством завода о возможностях трудоустройства для военнослужащих, возвращающихся к мирной жизни. Руководство завода выразило готовность рассмотреть варианты сотрудничества и предоставить рабочие места для наших бойцов.

Ознакомились с производственными процессами предприятия и получили представление о различных профессиях, востребованных на трубном заводе. Многие из бойцов выразили заинтересованность в трудоустройстве на данном предприятии.

Ассоциация ветеранов СВО, Центр поддержки участников СВО и членов их семей, фонд «Защитники Отечества» продолжат работу по расширению сотрудничества с предприятиями региона для обеспечения достойных условий жизни и занятости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.