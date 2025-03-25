Участники ООО, покидающие бизнес, получат выплаты за свои доли по рыночной цене

Накануне правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект, подготовленный Минэкономразвития. Согласно этому документу, участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО), которые хотят выйти из бизнеса, будут получать выплаты за свои доли по их рыночной стоимости. Таким образом будет зафиксирован подход о праве собственника требовать выплату рыночной стоимости доли в уставном капитале компании, который сложился в судебной практике, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Когда балансовая стоимость доли в ООО не соответствует действительности

Сейчас все заинтересованные лица, желающие выйти из ООО, определяют свою долю в соответствии с балансовой ценой чистых активов компании пропорционально размеру доли совладельца бизнеса.

«Основная проблема состоит в том, что балансовая стоимость доли в обществе часто не соответствует действительности. Из-за этого возникают корпоративные споры о сумме, которую должен получить собственник, покидающий компанию», — объяснил эксперт.

Сложности стали возникать после того, как были внесены изменения в ст. 26 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года. До 2009 года участникам, которые выходили из ООО, в соответствии с ней выплачивали долю согласно отчетному периоду и бухгалтерской отчетности организации.

После принятия законодательных изменений собственникам, желающим выйти из ООО, стало сложнее решать многие вопросы. Так, часто балансовая стоимость чистых активов оказывается ниже рыночной, это обусловлено спецификой упрощенного бухгалтерского учета и отсутствием обязательной ежегодной переоценки.

Сейчас долю собственника, желающего выйти из общества, оценивают на основе стоимости чистых активов согласно информации из бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Основная проблематика в том, что закон об ООО не обязывает общество публиковать ежеквартальную отчетность, эта обязанность возложена на публикацию на ежегодной основе.

«Если, к примеру, дата определения стоимости доли приходится на середину или вторую половину года, ни интересанты, ни эксперты не смогут корректно определить действительную и рыночную стоимость. За это время структура баланса может существенно измениться из-за учета вновь приобретенных или выбытия основных средств», — заявил Богоутдинов.

Поэтому участники ООО, желающие получить справедливую стоимость своих долей, часто обращаются в суд с целью привлечения экспертов-оценщиков со специальными знаниями.

В рамках судебных разбирательств реализуется подход, согласно которому при выплате доли участнику ООО необходимо провести оценку действительной (рыночной) стоимости активов. При этом ключевым является то обстоятельство, что термин «действительная» в этом случае не является синонимом «рыночная» и не установлен в ФЗ-135 «Об оценочной деятельности».

Новый законопроект МЭР разгрузит судебную систему

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, фиксирует подход о праве собственника требовать выплату рыночной стоимости доли в уставном капитале компании, который сложился в судебной практике, подчеркну эксперт.

«Будет введен новый механизм, который позволяет участникам, покидающим ООО, определять рыночную стоимость своих долей, не обращаясь в суд. Выплаты будут производить по их заявлениям. Определять стоимость этих долей будут любые заинтересованные лица», — говорит Богоутдинов.

По его мнению, законодательная инициатива предназначена в первую очередь для разгрузки судебной системы. Однако, как показывает практика, в процессе споров между сторонами о цене актива периодически будут возникать конфликтные ситуации. Одна из сторон, не согласная с результатом оценки, будет оспаривать ее в суде, добавил эксперт.