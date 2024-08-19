Участник программы «Время героев» посетил подмосковное предприятие

Компания «Логистические решения» из Дмитровского городского округа подвела итоги реализации национального проекта «Производительность труда» на своем предприятии. В закрытии проекта на предприятии принял участие участник программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков, об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сотрудники предприятия и эксперты регионального центра компетенций (РЦК) Московской области провели анализ пилотного потока, выявив проблемные зоны. Затем рабочая группа приступила к внедрению инструментов бережливого производства, что позволило достичь целей проекта. В результате сократилось время поиска и сборки товаров, проверка данных в актах приемки стала автоматизированной, а ожидание сборки транспортных средств уменьшилось.

«Нашей команде удалось оптимизировать процессы приемки, хранения и отгрузки заказов с морозильного склада: время сократилось на 12%, объем запасов снизился на 16%, а производительность сотрудников склада увеличилась на 16%», — прокомментировал генеральный директор ООО «Логистические решения» Андрей Баранов.

Лосунчуков ознакомился с работой подмосковного предприятия, как принципы нацпроекты повлияли на производственный процесс компании, а также как специалисты РЦК Московской области работают с предприятиями в рамках нацпроекта.

«Я посетил площадки двух предприятий Подмосковья, участвующих в реализации нацпроекта «Производительность труда», ознакомился с работой специалистов подмосковного РЦК с компаниями и даже принял участие в «Фабрике производственных процессов». Наблюдать за внедрением инструментов проекта интересно и полезно, особенно когда видишь, как малейшее изменение влияет на весь рабочий процесс и результаты деятельности всей команды», — поделился своими впечатлениями Лосунчуков.

Ранее Кирилл также посетил производство топливозаправочных комплексов компании «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» в г. о. Серпухов. На предприятии подвели промежуточные итоги участия в нацпроекте — завершили этап диагностики пилотного потока.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является Губернатор Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.