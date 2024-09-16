Участник программы «Время героев» посетил авиационную корпорацию в Балашихе

Участник образовательной программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил производство авиационной корпорации «Рубин» в Балашихе в рамках своей стажировки в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Кирилл Лосунчуков ознакомился с работой предприятия, его продукцией, а также пообщался с сотрудниками. Участник СВО увидел процесс производства тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов и ряда агрегатов управления.

«Корпорация выпускает важную для страны продукцию, которую применяют в авиапромышленности. Посещение стало уникальной возможностью увидеть изнутри процессы, которые стоят за производством высокотехнологичного оборудования для авиационной отрасли. Это предприятие действительно играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности воздушного транспорта в России», — отметил Кирилл Лосунчуков.

Герой СВО подчеркнул важность сотрудничества корпорации с местными колледжами и участие в подготовке квалифицированных специалистов.

«Это дает возможность молодым людям определиться с будущей профессией, получить практический опыт на производстве и изучить тонкости специальности. А еще предприятие участвует в нацпроекте „Производительность труда“. Поэтому мне было интересно обсудить, как на практике бережливое производство повлияло на эффективность работы», — поделился майор.

На предприятии «Рубин» создают комплектующие для российской авиации: взлетно-посадочные устройства, гидравлические авиационные системы и агрегаты гидравлических систем. Продукция компании имеет большое значение в реализации программы импортозамещения.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы они смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.