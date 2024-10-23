У России нет проблем с использованием той или иной валюты

Российский рубль — это мировая валюта страны, которая является одним из ведущих мировых экспортеров и импортеров. Разделение же валют на «дружественные» и «недружественные» лежит в плоскости геополитических отношений, заявил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«У России нет проблем с использованием той или иной валюты. Российский рубль — это мировая валюта страны, являющейся одним из ведущих мировых экспортеров и импортеров. А признание валют “дружественными” и “недружественными” лежит в плоскости геополитических отношений. На текущий момент практически безальтернативной дружественной валютой, свободно обращающейся в России, является китайский юань», — прокомментировал эксперт.

Антироссийские санкции, мешающие нормально проводить транзакции, касаются не валюты, а способов их транспортировки, или шлюзов, через которые российские компании переводят деньги за товары и услуги, подчеркивает он.

Именно поэтому одним из первых ограничений стало отключение российских банков от SWIFT как ведущей системы межбанковских международных переводов, а затем и российская национальная СПФС попала под санкции, после чего китайские банки начали массово отказывать в транзакциях (до сих пор проблема не решена, и в Россию возвращается 80% переводов), отметил Деев.

«Объединение БРИКС работают над созданием BRICSPay. Это не валюта, а международная система переводов с наднациональным статусом, которая станет достойной альтернативой SWIFT. BRICSPay смогут воспользоваться компании из стран, чьим финансовым потокам препятствуют санкции (к примеру, Иран, который также присоединился к БРИКС - ред.)», — пояснил эксперт.