У биткоина ночью произошел четвертый в истории халвинг

У биткоина в 03:10 по московскому времени в субботу прошел четвертый по счету халвинг — объем выпуска цифровой валюты уменьшился вдвое, сообщает РБК .

Халвинг является запланированным и запрограммированным в коде цифровой валюты событием. Новые монеты создаются майнерами, у которых компьютеры делают сложные вычисления, которые подтверждают транзакции в блокчейне, их упаковывают в блоки. Так, майнеры соревнуются друг с другом финал нового блока транзакций, то есть за добавление его в блокчейн.

Указанные блоки возникают в блокчейне примерно раз в 10 минут. Когда он окончательно подтверждается майнером, то майнер за работу цифровую валюту. Размер оплаты в субботу уменьшился в два раза.

Биткоин на момент халвинга стоил на торгах 64 тыс. долларов при его капитализации 1,16 трлн долларов.