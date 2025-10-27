«И ситуация в чем? Суд сказал, что несмотря на то, что есть порядок такой оферты, волеизъявление стороны говорит о том, что в этот момент человек не хотел это заказывать. И по этой самой причине подобная история распространяется не только на ребенка. То есть это в принципе любой гражданин так может отказаться. На самом деле решение-то как бы не вынесено», — прокомментировал эксперт ситуацию в Москве, когда суд отказал москвичке в возращении денег за товары, купленные ее несовершеннолетним сыном.

Случайно активировав функцию «подтвердить покупку», малыш оформил заказ на большую сумму. Мать, сразу заметив ошибку, связалась с представителями онлайн-магазина в чате, надеясь на отмену операции. Однако, ее просьбу отклонили, обосновывая это оперативной передачей заказа в отдел комплектации и логистики, исключающей возможность внесения изменений или отмены. Жительница Москвы подала иск в судебные органы, требуя признать действия онлайн-платформы неправомерными, а также возмещения понесенных убытков, морального ущерба и выплаты штрафа.

Первоначальное судебное разбирательство выявило, что истица не придерживалась регламента интернет-магазина в отношении процедуры отказа от совершенной покупки. Вместо отправки запроса на официальный электронный адрес компании, она обратилась к сотруднику службы поддержки. На этом основании суд принял решение отклонить исковые требования. Не согласившись с таким исходом, москвичка подала апелляцию в Московский городской суд, который, в свою очередь, оставил в силе решение предыдущей инстанции.

