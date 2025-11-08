Турция отрицает факт передачи редкоземельных металлов США

Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что между странами заключено соглашение, касающееся исключительно сферы атомной энергетики. О редкоземельных металлах речи не было, пишет РИА Новости .

Ранее посол США в Анкаре Томас Баррак отметил перед сенатским комитетом по международным отношениям, что турецкие запасы редкоземельных элементов, еще не до конца разработанные, представляют собой «важную стратегическую перспективу».

«В Бейликове мы обнаружили 694 миллиона тонн редкоземельных элементов. В этой области наша страна войдет в пятерку мировых лидеров. Мы активно работаем над этим и намерены построить пилотный завод», — приводит слова министра газета Türkiye.

Байрактар также заверил, что информация о продаже турецкой редкоземельной продукции в США. По его словам, Анкара не осуществляла поставок редкоземельных элементов в Штаты. Если

Регион Бейлик в провинции Эскишехир располагает вторым по величине запасом редкоземельных элементов в мире (694 миллиона тонн), уступая лишь Китаю, чьи резервы оцениваются в 800 миллионов тонн.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.