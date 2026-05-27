Турция может ограничить ввоз пшеницы из РФ: риски и последствия для экспорта

Турция, крупнейший импортер российской пшеницы, может ввести ограничения на ее ввоз. Следствием станет сокращение экспорта зерна в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также необходимость активного поиска новых рынков сбыта, заявил РИАМО д. э. н., профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Россия будет вынуждена искать новые рынки сбыта для своего зерна, говорит он. Это может потребовать дополнительных усилий по продвижению продукции, адаптации к требованиям новых покупателей и, возможно, предоставлению экспортных субсидий.

Снижение экспортных возможностей, по словам эксперта, приведет к увеличению зерновых запасов внутри страны, что в свою очередь может создать определенные логистические и финансовые трудности для российских производителей и экспортеров.

Масштаб снижения экспорта будет зависеть от нескольких факторов: насколько жесткими и продолжительными окажутся турецкие ограничения, а также от скорости и эффективности, с которой Россия сможет найти других крупных покупателей.

Кроме того, влияние окажет общая ситуация на мировом рынке зерна — уровень мирового спроса и предложения.

«В целом ситуация требует от российских экспортеров зерна гибкости и активного поиска новых рынков, а также может потребовать от правительства мер по поддержке отрасли», — резюмировал Толкачев.

О возможности новых ограничений заявил представитель Copenhagen Merchants Дониер Джамалдинов на Всероссийском зерновом форуме.

