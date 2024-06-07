Тульская область усилит сотрудничество с Китаем

Тульская область объявила о сотрудничестве с китайскими инвесторами. Регион подписал с партнерами из Поднебесной меморандум в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Документ подписали генеральный директор акционерного общества (АО) «СЛСи-Рус» Ли Шобин, заместитель гендиректора госкорпорации «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» Цзян Цзинци и гендиректор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Павел Татаренко.

По словам Татаренко, меморандум призван расширить возможности для поставок, поиска технологий и оборудования для компаний из Тульской области. Благодаря соглашению в российский регион получится привлечь новые инвестиции из Китая, а также усилить партнерство с иностранными организациями.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В 2024 году мероприятие планировали посетить свыше 17 тыс. человек из 136 стран мира.