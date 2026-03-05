Цветы к 8 Марта в России подорожали на 4%

Аналитики зафиксировали рост средней цены букетов на 4% перед 8 Марта при снижении числа покупок на 7%. Медианная стоимость по стране составила 3983 рубля, сообщает «Абзац» .

Такие данные приводит аналитический центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» за период с 23 по 28 февраля 2026 года. Оборот цветочных магазинов за год сократился на 3%.

В онлайн-сегменте, напротив, зафиксирован рост: число покупок увеличилось на 14%, оборот — на 20%.

В Москве медианный чек снизился на 2% и составил 4020 рублей, при этом число покупок уменьшилось на 3%. В Пермском крае цены выросли на 5% — до 3906 рублей, а количество покупок увеличилось на 3%.

«На фоне высокой ценовой базы прошлого года, крепкого рубля, наличия достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема продукции из отечественных теплиц, в этом году ценник на цветы практически не отличается от прошлогоднего уровня. А по ряду цветов даже ниже показателей 2025 года», — сообщили специалисты.

По оценке аналитиков, покупатели чаще выбирают более доступные варианты. Традиционно в марте продажи превышают февральские более чем в 20 раз, однако в 2026 году ожидается снижение спроса. В столице дополнительное давление на выручку оказывает высокая конкуренция и рост онлайн-продаж.

