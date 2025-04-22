ЦУР «Бизнес» отработал 19 обращений от предпринимателей Подмосковья с начала года

В первом квартале 2025 года экономический эффект от работы ЦУР «Бизнес» в Московской области оценивается почти в 240 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Штаб по защите бизнеса при Мининвесте, который занимается решением сложных вопросов, поступающих в систему ЦУР «Бизнес», за первый квартал 2025 года отработал 19 обращений от предпринимателей и инвесторов Подмосковья. Экономический эффект в результате этой работы составил 237,9 млн рублей. Решение этих задач позволило сохранить в регионе и продолжить реализацию инвестиционных проектов на сумму свыше 3,8 млрд рублей», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Из 19 обращений, которые были решены штабом по защите бизнеса при Мининвесте, 13 касались темы технологического присоединения. В рамках этих задач работа ведется по двум направлениям: по электросетям действует штаб по техприсоединению с ПАО «Россети МР», по газу — штаб по техприсоединению с АО «Мособлгаз».

Также в отчетном периоде было решено шесть обращений, которые касались административного регулирования. Для решения таких задач, например, требуется организовать и координировать межведомственное взаимодействие.

Экономический эффект ЦУР «Бизнес» оценивается путем подсчета предотвращенных потерь, которые инвестор мог бы понести в случае, если бы проблема была не решена; за счет снижения издержек и затрат в результате решения вопроса; а также — за счет экономии на сокращении сроков, достигнутой благодаря ЦУР «Бизнес».

Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей, поступающие по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемная правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почта губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, платформа обратной связи.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.