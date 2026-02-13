ЦНИИточмаш в Подольске начал выпуск модернизированного пистолета-пулемета СР.2М

ЦНИИточмаш в Подольске приступил к производству модернизированного 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР.2М по новому государственному контракту, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников» и корпорацию «Ростех», начал выпуск модернизированного пистолета-пулемета СР.2М в рамках нового государственного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на предприятие.

Пистолет-пулемет СР.2М — усовершенствованная версия модели СР2, также разработанной в ЦНИИточмаш. Оружие отличается легкостью, компактностью и высокой пробивной силой патрона, что делает его востребованным среди силовых структур уже более 20 лет.

Модель оснащена складным металлическим прикладом, который уменьшает габариты при транспортировке, а усовершенствованный механизм фиксации обеспечивает надежное удержание приклада и быстрый перевод оружия в боевое положение.

В концерне напомнили, что среди других известных разработок ЦНИИточмаш — пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.