Цифровые валюты захватывают бизнес: когда они дойдут до простых россиян

В ближайшие годы основной рост цифровых валют придется на оптовый сегмент между юридическими лицами. Между физическими лицами этот тренд будет «догоняющим», потому что здесь привычнее стандартные платежные инструменты, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Согласно исследованиям Bank for International Settlements за 2024 год, порядка 91% центральных банков исследуют возможность активной платежной дисциплины в секторе между юридическими лицами.

Ключевым драйвером развития трансграничных платежей в цифре выступают транзакционные издержки, снижение зависимости от внешних платежных узлов, скорость и устойчивость к внешним политикам, отмечает эксперт. Например, проект mBridge обработал более 55 млрд долларов США транзакций на январь 2026 года, 95% из которых приходилось именно на коммерческие платежи, говорит он.

«В крупных экономиках укрепление цифровых валют будет идти через политику укрепления суверенитета платежных систем на поэтапной основе. Так, Банк России сообщил о начале внедрения цифрового рубля с 1 сентября 2026 года, а подключение банков будет производиться вплоть до 2028 года. Это характеризует осторожный подход по принципу контролируемого масштабирования и параллельного тестирования операционных и иных рисков в киберпространстве», — сказал Богоутдинов.